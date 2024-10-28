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"لبنان 24": سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي المعادي استهدفت ارنون ومحيط قلعة الشقيف والنبطية الفوقا

Lebanon 24
28-10-2024 | 02:11
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