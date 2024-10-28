Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": شهيد و3 جرحى حصيلة الغارة الاسرائيلية على بلدة شمسطار ضهر الصوان

Lebanon 24
28-10-2024 | 02:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": شهيدان وعدد من الجرحى جراء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت مبنى سكني في بلدة البابلية قضاء صيدا
lebanon 24
28/10/2024 10:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": شهيدان نتيجة الغارة الاسرائيلية على بلدة أنصار جنوب لبنان
lebanon 24
28/10/2024 10:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان ٢٤": شهيدان من آل يعقوب وعدد من الجرحى في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت تمنين في البقاع
lebanon 24
28/10/2024 10:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": شهيدان وجريح حصيلة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة برج قلاوية صباحاً
lebanon 24
28/10/2024 10:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:10 | 2024-10-28
04:08 | 2024-10-28
04:01 | 2024-10-28
03:51 | 2024-10-28
03:46 | 2024-10-28
03:40 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24