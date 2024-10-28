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وسائل إعلام إسرائيليّة: أجواء مباحثات الدوحة بشأن التهدئة في غزة إيجابية والهدف عقد اجتماع آخر خلال أيام

Lebanon 24
28-10-2024 | 03:17
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