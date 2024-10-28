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وزير المالية الإسرائيلي سموتريش: الصحوة الإسرائيلية والدولية هي فرصة تاريخية لا ينبغي تفويتها لإنشاء شرق أوسط جديد

Lebanon 24
28-10-2024 | 03:19
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