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"لبنان 24": الغارة التي استهدفت سيارة في عاريا تمت بواسطة صاروخين لكن لم يصيبا الهدف ونتجت عنها إصابة واحدة

Lebanon 24
28-10-2024 | 04:37
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