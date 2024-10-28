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وزارة الصحة بغزة: نناشد المؤسسات الدولية إيفاد فرق طبية جراحية إلى مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع

Lebanon 24
28-10-2024 | 04:49
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