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القوات الجوية الأوكرانية: دمرنا 66 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية ليلة أمس

Lebanon 24
28-10-2024 | 05:11
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