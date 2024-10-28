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الخارجية الأميركية لسكاي نيوز عربية: علينا أن نرى إن كانت حماس وإسرائيل مستعدتين لقبول أي مبادرة جديدة

Lebanon 24
28-10-2024 | 05:29
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