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بو حبيب في الإجتماع الوزاري للإتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة: نطلب دعمكم ومساعدتكم لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته بصورة متوازنة من الطرفين وتعزيز قدراتنا الدفاعية

Lebanon 24
28-10-2024 | 06:08
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