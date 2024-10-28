بو حبيب في الإجتماع الوزاري للإتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة: نطلب دعمكم ومساعدتكم لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته بصورة متوازنة من الطرفين وتعزيز قدراتنا الدفاعية

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