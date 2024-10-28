Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: قرار إغلاق المبنى الرئيس في مطار بن غوريون نتيجة تعليق شركات أجنبية رحلاتها

Lebanon 24
28-10-2024 | 09:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: المبنى الرئيسي في مطار بن غوريون سيغلق أمام الرحلات الدولية بدءا من تشرين الثاني حتى نهاية آذار
lebanon 24
28/10/2024 16:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: توقف حركة الطيران المدني في مطار بن غوريون الدولي عقب قصف تل أبيب
lebanon 24
28/10/2024 16:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الاشتباه في مسلح ثالث تسلل من الأردن وتجري عملية مطاردته وتمشيط المنطقة
lebanon 24
28/10/2024 16:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع معرفة نتيجة اختبار الحمض النووي للسنوار خلال 4 ساعات
lebanon 24
28/10/2024 16:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:51 | 2024-10-28
10:48 | 2024-10-28
10:36 | 2024-10-28
10:31 | 2024-10-28
10:15 | 2024-10-28
09:49 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24