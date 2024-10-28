وزير الدفاع البريطاني خلال إجتماعه مع ميقاتي: المساعي الديبلوماسية قائمة لوقف اطلاق النار ونحن نقوم بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا والمانيا بدعم الجيش عبر تطوير التقنيات العسكرية وفي المجالات كافة

Lebanon 24