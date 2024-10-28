Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع البريطاني خلال إجتماعه مع ميقاتي: المساعي الديبلوماسية قائمة لوقف اطلاق النار ونحن نقوم بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا والمانيا بدعم الجيش عبر تطوير التقنيات العسكرية وفي المجالات كافة

Lebanon 24
28-10-2024 | 11:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي خلال إجتماعه مع وزير الدفاع البريطاني: للوقف الفوري لاطلاق النار والعمل مع الجهات الدولية للتوصل الى حل ديبلوماسي لتطبيق القرار 1701 كاملا
lebanon 24
28/10/2024 18:49:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين خلال لقائه ميقاتي: المساعي الديبلوماسية لا تزال قائمة وجدّية ونحن نعمل للتوصل الى وقف لاطلاق النار في الفترة المقبلة وندعم التطبيق الكامل والشامل للقرار 1701 وعلى كل الاطراف العمل على التوصل الى صيغة تفاهم حيال كيفية تطبيق القرار
lebanon 24
28/10/2024 18:49:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي اجتمع مع وزير الدفاع البريطانيّ: الأولوية هي للوقف الفوري لاطلاق النار
lebanon 24
28/10/2024 18:49:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة لوزير خارجية فرنسا: مدخل الحل بوقف العدوان الاسرائيلي والعودة الى النداء الذي اطلقته الولايات المتحدة وفرنسا لوقف اطلاق النار
lebanon 24
28/10/2024 18:49:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:49 | 2024-10-28
12:43 | 2024-10-28
12:42 | 2024-10-28
12:41 | 2024-10-28
12:40 | 2024-10-28
12:38 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24