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أسوشيتد برس عن مسؤول إسرائيلي: ندرس كل خيار ممكن للمضي قدما لإبرام اتفاق في غزة

Lebanon 24
28-10-2024 | 11:36
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