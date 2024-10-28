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القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تقترح عدم توسيع عمليتها البرية في لبنان مقابل حصار أميركي يمنع "حزب الله" من بناء قدراته

Lebanon 24
28-10-2024 | 13:12
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