Advertisement

أخبار عاجلة

حزب الله: استهدفنا موقع رأس الناقورة البحري بمسيّرتين انقضاضيتين أصابتا الهدف بدقة

Lebanon 24
28-10-2024 | 13:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حزب الله: هاجمنا بمسيرتين انقضاضيتين مستعمرة كفريوفال وأصابتا أهدافهما بدقة
lebanon 24
28/10/2024 23:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بِسربٍ من المسيّرات الإنقضاضية وأصابت أهدافها بدقة
lebanon 24
28/10/2024 23:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لقوات العدو في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا بِصلية صاروخية
lebanon 24
28/10/2024 23:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا تجمعاً ‏لجنود العدوّ الإسرائيلي بين موقعيّ السماقة ورويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصلية ‏صاروخية
lebanon 24
28/10/2024 23:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:24 | 2024-10-28
17:14 | 2024-10-28
17:05 | 2024-10-28
16:43 | 2024-10-28
16:40 | 2024-10-28
16:34 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24