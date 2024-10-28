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نداءات استغاثة من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت مربعا سكنيا وسط مخيم جباليا

Lebanon 24
28-10-2024 | 13:33
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