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رئيس الأركان الإسرائيلي من داخل نفق في جنوب لبنان: حزب الله كان يمكنه شن هجوم على إسرائيل وأدركنا ذلك في الوقت المناسب

Lebanon 24
28-10-2024 | 13:42
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