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الخارجية الأميركية: واشنطن أوضحت لإسرائيل إنها قلقة للغاية إزاء تشريع مقترح لحظر وكالة الأونروا

Lebanon 24
28-10-2024 | 14:33
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