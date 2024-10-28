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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائه نظيره البريطاني: نشكر بريطانيا على موقف الداعم لوقف إطلاق النار في لبنان والحل الديبلوماسي

Lebanon 24
28-10-2024 | 14:39
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