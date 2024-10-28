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رئيس وزراء بريطانيا خلال لقائه ميقاتي: نريد أن نرى وقفاً للعنف وإطلاق النار في لبنان من كل الأطراف وتطبيقاً كاملاً للقرار الأممي 1701

Lebanon 24
28-10-2024 | 14:41
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