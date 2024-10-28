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عراقتشي لنظيره السعودي: نقدر موقفكم الحاسم في إدانة العدوان ونطالب بالتنسيق بين الدول الإسلامية لوقف الجرائم الإسرائيلية

Lebanon 24
28-10-2024 | 14:44
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