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مندوب روسيا في مجلس الأمن: ندعو إسرائيل إلى وقف الأعمال الاستفزازية في الشرق الأوسط

Lebanon 24
28-10-2024 | 15:24
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