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وزارة الخارجية الاردنية تدين إقرار "الكنيست" مشاريع قوانين تحظر أنشطة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة

Lebanon 24
28-10-2024 | 16:06
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