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مندوب إيران في مجلس الامن: اعتداء إسرائيل على سيادة إيران وأراضيها انتهاك فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

Lebanon 24
28-10-2024 | 16:12
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