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الخارجية الكندية: نشعر بالخوف إزاء العنف المستمر ضد المدنيين في السودان بعد الإبلاغ عن أعمال العنف الجنسي والقتل الجماعي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع

Lebanon 24
28-10-2024 | 18:10
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