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مسؤول إسرائيلي: المؤسسة الأمنية حذرت القادة بإسرائيل من تمرير قوانين ضد الأونروا في غزة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية

Lebanon 24
28-10-2024 | 19:08
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