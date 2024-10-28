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"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: نتنياهو ادّعى كذباً أن المعارضة هي التي تدفع بمشروع القانون ضد الأونروا

Lebanon 24
28-10-2024 | 19:19
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