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تحليق لطائرات مروحية خلف خطوط الجبهة في القطاع الشرقي بعد مواجهات الخيام وتلة الحمامص

Lebanon 24
28-10-2024 | 19:25
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