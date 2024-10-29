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يديعوت أحرونوت: المقترح الجديد يبدأ بوقف إسرائيل وحزب الله الأعمال القتالية لمدة 60 يوما

Lebanon 24
29-10-2024 | 01:47
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