Advertisement

أخبار عاجلة

قناة كان: نتيناهو يدرس إجراء تغييرات في تشكيلة فريق التفاوض

Lebanon 24
29-10-2024 | 02:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: نتنياهو يدرس إجراء تغييرات في فريق التفاوض بشأن الرهائن
lebanon 24
29/10/2024 10:59:08 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة "كان" الإسرائيلية: الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد وصل الدوحة لإجراء محادثات التفاوض ورئيس الشاباك لم يحضر
lebanon 24
29/10/2024 10:59:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس عن المسؤول بفريق التفاوض: علينا الانسحاب من محور فيلادلفيا ودون هذه المرونة لن يكون هناك أي تقدم
lebanon 24
29/10/2024 10:59:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: مسؤول بفريق التفاوض أبلغ أهالي المختطفين أن حماس لم تتفكك بعد رحيل السنوار وتواصل العمل ووضعها مستقر
lebanon 24
29/10/2024 10:59:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:56 | 2024-10-29
04:54 | 2024-10-29
04:53 | 2024-10-29
04:50 | 2024-10-29
04:48 | 2024-10-29
04:33 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24