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مصادر فلسطينية: مقتل 20 شخصا من جراء قصف إسرائيلي لمنزل في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
29-10-2024 | 02:29
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