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"سكاي نيوز": غارات إسرائيلية على ريف حمص في المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان

Lebanon 24
29-10-2024 | 02:35
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