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اليونيفيل: يستمر عمل قوافل الإمدادات وتناوب الوحدات داخل لبنان وخارجه بشكل طبيعي على الرغم من التحديات

Lebanon 24
29-10-2024 | 03:15
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