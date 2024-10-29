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موقع "واللا" الإسرائيلي: الإنجازات العسكرية في جنوب لبنان تحقّقت ويجب السماح للقيادة السياسية بالمضي قدماً في تسوية
Lebanon 24
29-10-2024
|
03:36
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