Advertisement

أخبار عاجلة

موقع "واللا" الإسرائيلي: الإنجازات العسكرية في جنوب لبنان تحقّقت ويجب السماح للقيادة السياسية بالمضي قدماً في تسوية

Lebanon 24
29-10-2024 | 03:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واللا عن تقديرات للجيش الإسرائيلي: الأهداف العسكرية بجنوب لبنان أنجزت ويمكن للقيادة السياسية التوصل إلى اتفاق
lebanon 24
29/10/2024 11:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين: القادة الإسرائيليون وافقوا على خطط عسكرية لإرسال قوات لتدمير البنية التحتية العسكرية لحزب الله داخل الحدود الجنوبية للبنان
lebanon 24
29/10/2024 11:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "واللا" الإسرائيلي: نتنياهو لا يريد الانجرار نحو غزو بري في لبنان
lebanon 24
29/10/2024 11:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تفجيرات جنوب لبنان ذكّرت به.. ما هو نظام "تروعاه" الإسرائيليّ؟
lebanon 24
29/10/2024 11:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:59 | 2024-10-29
04:56 | 2024-10-29
04:56 | 2024-10-29
04:54 | 2024-10-29
04:53 | 2024-10-29
04:50 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24