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هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يركز حاليا على إيجاد أي حل ممكن قد يؤدي إلى إبرام صفقة

Lebanon 24
29-10-2024 | 03:46
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