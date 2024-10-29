Advertisement

أخبار عاجلة

يونيسف: لا نستطيع توزيع الإمدادات المنقذة للحياة دون الأونروا

Lebanon 24
29-10-2024 | 06:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأونروا: تم قطع الإمدادات الأساسية عن أكثر من 100 ألف شخص في جباليا
lebanon 24
29/10/2024 13:46:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: على إسرائيل ضمان حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة
lebanon 24
29/10/2024 13:46:50 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: نقص الإمدادات في كل غزة أجبرنا على وقف توزيع الطرود الغذائية في شهر تشرين الاول
lebanon 24
29/10/2024 13:46:50 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: نقص الإمدادات في كل غزة أجبرنا على وقف توزيع الطرود الغذائية في شهر أكتوبر
lebanon 24
29/10/2024 13:46:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:46 | 2024-10-29
07:36 | 2024-10-29
07:25 | 2024-10-29
07:23 | 2024-10-29
07:20 | 2024-10-29
07:19 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24