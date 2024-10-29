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وسائل إعلام إسرائيلية: شركات الطيران الأوروبية الهامة لا زالت ضمن قرار عدم عودة رحلاتها إلى إسرائيل

Lebanon 24
29-10-2024 | 06:18
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