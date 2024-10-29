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وزارة الدفاع التايوانية: سفينة تابعة للبحرية الفرنسية أبحرت عبر مضيق تايوان

Lebanon 24
29-10-2024 | 06:26
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