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لبنان
وزير التربية يعلن عن موعد بدء العام الدراسي
Lebanon 24
29-10-2024
|
06:31
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قال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إن رئيس مجلس النواب نبيه بري "أبدى دعمه للخطة التي عرضتها أمامه".
وفي كلمة له من عين التينة، أعلن الحلبي عن بدء العام الدراسي في 4 تشرين الثاني.
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