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وزير الدفاع الأميركي: أكدت لنظيري الإسرائيلي التزام واشنطن بالعمل الدبلوماسي لعودة المدنيين اللبنانيين والإسرائيليين إلى منازلهم بأمان على جانبي الحدود

Lebanon 24
29-10-2024 | 09:48
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