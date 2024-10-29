وزير الدفاع الأميركي: أكدت لنظيري الإسرائيلي التزام واشنطن بالعمل الدبلوماسي لعودة المدنيين اللبنانيين والإسرائيليين إلى منازلهم بأمان على جانبي الحدود

Lebanon 24