Advertisement

أخبار عاجلة

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: ندين بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران أنشطة الأونروا في إسرائيل

Lebanon 24
29-10-2024 | 10:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: القصف الإسرائيلي على مواصي خان يونس تم بقنابل إم كي 84 الأميركية الصنع
lebanon 24
29/10/2024 18:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: تضليل تمارسه إسرائيل لتبرير جرائمها ضد اللبنانيين
lebanon 24
29/10/2024 18:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب الجزائر في مجلس الأمن: ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان
lebanon 24
29/10/2024 18:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية
lebanon 24
29/10/2024 18:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:26 | 2024-10-29
12:25 | 2024-10-29
12:24 | 2024-10-29
12:20 | 2024-10-29
12:19 | 2024-10-29
12:17 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24