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المندوب الفلسطيني: إسرائيل في حرب مع الأمم المتحدة من رئيسها وحتى الأونروا واليونيفيل

Lebanon 24
29-10-2024 | 10:35
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