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وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى ما لا يقل عن 7000 جندي

Lebanon 24
29-10-2024 | 11:05
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