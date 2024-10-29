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يسرائيل هيوم عن مسؤول سياسي: الاتفاق سيؤمن دعما أميركيا لعمل إسرائيل على منع حزب الله من الاقتراب إلى الحدود

Lebanon 24
29-10-2024 | 11:41
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