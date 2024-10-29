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الجيش الإسرائيلي: وحدة الإنقاذ الجوية الخاصة 669 عملت منذ بدء الحرب على نقل 1800 جندي مصاب من ميدان المعارك

Lebanon 24
29-10-2024 | 12:39
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