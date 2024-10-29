مندوب الأردن في الأمم المتحدة: إسرائيل تحاول فرض واقع جديد في شمال غزة بالقوة وتجبر السكان هناك على النزوح وتمنع المساعدات الغذائية من الوصول إليهم (الجزيرة)

Lebanon 24