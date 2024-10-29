Advertisement

أخبار عاجلة

بوليتيكو عن نائب مدير شؤون الأونروا في غزة: موظفونا يخشون ارتداء سترات تحمل شعار الأمم المتحدة كي لا يصبحوا هدفا

Lebanon 24
29-10-2024 | 16:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوليتيكو عن نائب مدير شؤون الأونروا في غزة: موظفونا شعروا بالظلم من الأمم المتحدة لعدم قدرتها على حمايتهم
lebanon 24
30/10/2024 01:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب مدير شؤون الأونروا بغزة: هناك ازدواجية معايير ولو حدث هذا لغير الفلسطينيين لاختلف رد الفعل (بوليتيكو )
lebanon 24
30/10/2024 01:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القومي دان حظر عمل "الأونروا": الأمم المتحدة مطالبة بتحمل مسؤولياتها
lebanon 24
30/10/2024 01:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: استشهاد عامل إغاثة وشقيقه في غارة على شاحنة تحمل علامة الأمم المتحدة في قطاع غزة
lebanon 24
30/10/2024 01:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:51 | 2024-10-29
19:47 | 2024-10-29
19:45 | 2024-10-29
19:44 | 2024-10-29
19:41 | 2024-10-29
19:20 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24