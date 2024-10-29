Advertisement

أخبار عاجلة

المجلس النرويجي للاجئين: حظر إسرائيل للأونروا إجراء اتخذه متطرفون بالكنيست وسيؤدي إلى شل عمل كل المنظمات هناك (الجزيرة)

Lebanon 24
29-10-2024 | 17:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب الأردن في الأمم المتحدة: إسرائيل تحاول فرض واقع جديد في شمال غزة بالقوة وتجبر السكان هناك على النزوح وتمنع المساعدات الغذائية من الوصول إليهم (الجزيرة)
lebanon 24
30/10/2024 01:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية النرويجي: حظر الكنيست للأونروا سيزيد من حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله وسيقوض أمن إسرائيل
lebanon 24
30/10/2024 01:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
كامالا هاريس: هناك إجماع بين قادة الشرق الأوسط على عدم التصعيد بعد الرد الإسرائيلي وهو رأي الولايات المتحدة (الجزيرة)
lebanon 24
30/10/2024 01:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي المنتهية ولايته شارل ميشيل: علاقات الاتحاد الأوروبي بإسرائيل ستخضع للتدقيق في المستقبل (الجزيرة)
lebanon 24
30/10/2024 01:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:51 | 2024-10-29
19:47 | 2024-10-29
19:45 | 2024-10-29
19:44 | 2024-10-29
19:41 | 2024-10-29
19:20 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24