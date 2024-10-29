Advertisement

أخبار عاجلة

هآرتس: مصدر مطلع على المفاوضات حذر من أن رفض نتنياهو تضمين وقف القتال بمقترح صفقة التبادل قد يعرقل المحادثات

Lebanon 24
29-10-2024 | 17:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سي إن إن نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات: تمسك نتنياهو بالبقاء في محور فيلادلفيا "نسف" محادثات التهدئة وصفقة الرهائن
lebanon 24
30/10/2024 01:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس عن دبلوماسي أجنبي مطلع على المفاوضات: ليس لدى نتنياهو أي أساس للتمسك بموقفه بشأن محور فيلادلفيا
lebanon 24
30/10/2024 01:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس عن دبلوماسي غربي مطلع: رفض نتنياهو الانسحاب من محور فيلادلفيا دفع حماس لتشديد موقفها من الصفقة
lebanon 24
30/10/2024 01:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي إن إن" عن مصدر إسرائيلي مطلع على المحادثات: مطالب نتنياهو هي المسؤولة عن وفاة الرهائن
lebanon 24
30/10/2024 01:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:51 | 2024-10-29
19:47 | 2024-10-29
19:45 | 2024-10-29
19:44 | 2024-10-29
19:41 | 2024-10-29
19:20 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24