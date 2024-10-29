Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: الحرب الأهلية في السودان تؤدي إلى مستويات مهولة من العنف الجنسي

Lebanon 24
29-10-2024 | 18:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز عن منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان: العنف يتصاعد لمستويات خطيرة مع ضربات في أنحاء لبنان والتوغل عبر الخط الأزرق (الجزيرة)
lebanon 24
30/10/2024 04:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24
البرهان من الأمم المتحدة: إنهاء الحرب في السودان يتطلب استعادة السيطرة على الأراضي
lebanon 24
30/10/2024 04:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24
العنف الجنسي يتصاعد ويصل لرقم مهول في السودان
lebanon 24
30/10/2024 04:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الكندية: نشعر بالخوف إزاء العنف المستمر ضد المدنيين في السودان بعد الإبلاغ عن أعمال العنف الجنسي والقتل الجماعي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع
lebanon 24
30/10/2024 04:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:51 | 2024-10-29
19:47 | 2024-10-29
19:45 | 2024-10-29
19:44 | 2024-10-29
19:41 | 2024-10-29
19:20 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24