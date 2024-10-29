مجلة "الإيكونوميست" نقلاً عن مصدر أميركي: الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا كما في السابق دون تعريض نفسها لمخاطر جسيمة

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